В лодке в реке Днепр нашли тело застреленного мужчины - СМИ

Убийство произошло в Оболонском районе Киева.

Утром 28 апреля в Оболонском районе Киева было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщает издание Цензор со ссылкой на собственный источник в полиции.

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Около 9.30 правоохранители получили сигнал, что в резиновой лодке в реке Днепр обнаружено тело расстрелянного мужчины.



По данным издания, погибшему было до 50 лет, причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.

В полиции Киева пока не комментируют убийство.

Напомним,в столичной многоэтажке взорвалась граната. Двое человек получили ранения.

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