В ходе первого этапа послаблений карантина будут открыты непродовольственные магазины, салоны красоты, ателье.

Кличко рассказал, как будет ослаблен карантин в Киеве Скрин

В Киеве первый этап послаблений карантина начнется, если до 12 мая не будет резкого увеличения количества больных. Об этом на очередном брифинге заявил мер столицы Виталий Кличко во вторник, 28 апреля.

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Итак, с 12 мая в Киеве могут заработать непродовольственные магазины площадью до 300 м кв. Их работа допускается при соблюдении условий: не более одного посетителя на 10 кв метров и санитарная обработка помещений два раза в день.

Важно: Большие торговые центры все еще будут закрытыми

С 12 мая в Киеве могут начать работу:

Салоны красоты и парикмахерские (обязательные предварительная запись и обработка / кварцевание после каждого клиента).

Кофейни и рестораны “на вынос“.

Небольшие производства непродовольственных товаров, например, ателье (не больше одного сотрудника на 10 м кв).

Временные сооружения (ларьки).

Аудиторы. адвокаты.

Автокинотеатры.

Парки, скверы.

Власти утвердят проведение обязательной термометрии сотрудников и посетителей. Людей без средств индивидуальной защиты в помещения впускать не будут.

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“Рынки начнут работу по разрешению Кабмина. В ходе первого этапа остаются закрытыми школы, детские сады, детские и спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха“ - отметил Кличко.

Общественный транспорт на первом этапе продолжит работу в ограниченном режиме - заявил мер

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Также будет действовать мера про обязательное закрытие учреждений, в которых была зафиксирована вспышка коронавируса, например, как в Киево-Печерской лавре.

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 9410 случаев коронавируса. Данные представлены по областям.