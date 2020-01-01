По состоянию на 3 мая в столице зафиксировано 1511 случаев коронавируса.

В прошедшие сутки от коронавируса умер один житель столицы EPA/UPG

В прошедшие сутки в столице подтверждено 17 случаев заболевания коронавирусом. Один человек погиб. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

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“Еще у 17 жителей столицы лабораторно подтвердили коронавирус. Один случай, к сожалению, - летальный. Сегодня в Киеве уже 1511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19“, - сообщил Виталий Кличко.

Так, среди заболевших 6 женщин в возрасте от 55 до 68 лет и девочка, которой 6 месяцев. А также 10 мужчин от 30 до 80 лет. В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

В Киеве еще 17 человек заболели COVID-19, один погиб Виталий Кличко/Фейсбук

Напомним, за сутки коронавирусом заразились 502 украинца. Выздоровели 49 человек, еще девять скончались.

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