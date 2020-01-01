Сегодня в Киеве ожидается сильная гроза: Как себя обезопасить

Укргидрометцентр прогнозирует сегодня в столице сильную грозу желтого уровня опасности.

В воскресенье, 3 мая, столицу накроет сильная гроза и ветер. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, пишет КГГА.

Как обезопасить себя при сильном ветре - рекомендации специалистов:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними авто.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве еще 17 человек заболели COVID-19, один погиб.

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