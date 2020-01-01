Сегодня в Киеве ожидается сильная гроза: Как себя обезопасить
Укргидрометцентр прогнозирует сегодня в столице сильную грозу желтого уровня опасности.
В воскресенье, 3 мая, столицу накроет сильная гроза и ветер. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, пишет КГГА.
Как обезопасить себя при сильном ветре - рекомендации специалистов:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними авто.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве еще 17 человек заболели COVID-19, один погиб.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.