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Сегодня в Киеве ожидается сильная гроза: Как себя обезопасить

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Укргидрометцентр прогнозирует сегодня в столице сильную грозу желтого уровня опасности.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В воскресенье, 3 мая, столицу накроет сильная гроза и ветер. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, пишет КГГА. 

Как обезопасить себя при сильном ветре - рекомендации специалистов:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними авто.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве еще 17 человек заболели COVID-19, один погиб.

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Теги: Киев, погода, гроза, ветер
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