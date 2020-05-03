Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В центре Киева предприниматели потребовали ослабить карантин

Комментариев: 2
Акция под названием # SaveФОП состоялась на Майдане. Затем активисты отправились к зданию Офиса президента.
Протестующие прибыли в Киев из разных регионов
Протестующие прибыли в Киев из разных регионов
Громадське

В Киеве представители малого и среднего бизнеса организовали акции протеста на Майдане Незалежности и под зданием Офиса президента с требованием к властям ослабить карантин и позволить им зарабатывать. Об этом сообщает Громадське в воскресенье, 3 мая.

Читай также: Рестораторы организовали “летнюю террасу“ у Офиса президента

Так, сначала небольшая акция под названием # SaveФОП состоялась на Майдане. Затем активисты отправились к зданию Офиса президента, куда также приехали члены Автомайдана. Всего на митинг под ОП собрались около сотни человек.

Накануне в Киеве рестораторы провели акцию протеста под стенами Офиса президента с требованием разрешить открытие летних террас кафе и ресторанов во время карантина. Участники акции расставили перед президентским офисом столики и стулья и приглашали всех желающих перекусить.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Киев, протесты, бизнес, видео, фото, протест, майдан, Майдан Незалежности, карантин, бизнесмен, акции протеста, Коронавирус, Акция протеста, Офис президента, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Cudzoziemiec    03.05.2020, 17:04
Оценка:  0
Cudzoziemiec
миллионы лишились работы...а этим больше всех нужно.
особеные что-ли???тошнит от этого нытья
Cudzoziemiec    03.05.2020, 16:06
Оценка:  -1
Cudzoziemiec
пощли на=уй....полупокеры.
за-бали ныть....
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь