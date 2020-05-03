В центре Киева предприниматели потребовали ослабить карантин

Акция под названием # SaveФОП состоялась на Майдане. Затем активисты отправились к зданию Офиса президента.

В Киеве представители малого и среднего бизнеса организовали акции протеста на Майдане Незалежности и под зданием Офиса президента с требованием к властям ослабить карантин и позволить им зарабатывать. Об этом сообщает Громадське в воскресенье, 3 мая.

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Так, сначала небольшая акция под названием # SaveФОП состоялась на Майдане. Затем активисты отправились к зданию Офиса президента, куда также приехали члены Автомайдана. Всего на митинг под ОП собрались около сотни человек.

До Офісу президента прибули підприємці-протестувальники, які вимагають від влади підтримки під час карантину. Раніше вони провели акцію на Майдані pic.twitter.com/ArONzULHkO — hromadske (@HromadskeUA) May 3, 2020

Накануне в Киеве рестораторы провели акцию протеста под стенами Офиса президента с требованием разрешить открытие летних террас кафе и ресторанов во время карантина. Участники акции расставили перед президентским офисом столики и стулья и приглашали всех желающих перекусить.

Учасник акції протесту підприємців під Офісом президента розповідає про вимоги до влади щодо підтримки ФОПів на карантині pic.twitter.com/dNNvhG2105 — hromadske (@HromadskeUA) May 3, 2020

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