В Киеве неизвестные сожгли палатку ромов, полиция открыла дело

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

В пятницу, 29 апреля, неизвестные напали на семью ромов в Голосеевском районе столице - их избили, а палатку сожгли. О нарушении сообщили СМИ, сегодня полиция открыла уголовное дело.

У ромов сгорели документы и телефоны. Им удалось спасти минимум вещей

Читай также: В ООН обеспокоены притеснениями ромов властями Ивано-Франковска

Следствие устанавливает лиц, причастных к преступлению. К правоохранителям также подключились волонтеры. Полицейские открыли дело по ч. 2 ст. 161 Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.

Ранее сообщалось о том, что против мэра Ивано-Франковска открыли дело из-за высказываний о ромах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.