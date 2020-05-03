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В Киеве неизвестные сожгли палатку ромов, полиция открыла дело

Комментариев: 2
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.
В Киеве неизвестные сожгли палатку ромов, полиция открыла дело
Громадское

В пятницу, 29 апреля, неизвестные напали на семью ромов в Голосеевском районе столице - их избили, а палатку сожгли. О нарушении сообщили СМИ, сегодня полиция открыла уголовное дело.

У ромов сгорели документы и телефоны. Им удалось спасти минимум вещей

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Следствие устанавливает лиц, причастных к преступлению. К правоохранителям также подключились волонтеры. Полицейские открыли дело по ч. 2 ст. 161 Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.

Ранее сообщалось о том, что против мэра Ивано-Франковска открыли дело из-за высказываний о ромах.

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Теги: полиция, Киев, ромы
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Комментариев (2)
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СливнойБачок    03.05.2020, 18:50
Оценка:  +2
СливнойБачок
Что ещё за ромы? Просто Цыганьё - воры и бандиты. Надо было их спалить.
Ехидный    03.05.2020, 17:59
Оценка:  +4
Ехидный
Роми хай п'ють ром у себе вдома, нє хер їм на Київ пхатися
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