Поддерживающие протестующих приехали к загородному дому Зеленского.

В Киеве протестующие против карантина приехали к дому Зеленского PavlovskyNews

В воскресенье, 3 мая, в Киеве состоялся митинг против карантинных ограничений. После поддерживающие протестующих приехали к загородному дому Владимира Зеленского.

Об этом сообщил Телеграм-канал Pavlovsky News.

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Митинг против карантина начался в 11 утра на Майдане Независимости. Участники акции устроили одиночные пикеты в средствах индивидуальной защиты. В частности, один из организаторов Сергей Доротич рассказал об обязательных условиях участия: маске, перчатках, безопасной дистанции.

После завершения митинга участник Автопробега Николай Ковтуненко пообещал приехать в загородный дом Владимира Зеленского. Ковтуненко вместе с другими активистами на “музмобиле“ не разрешили подъехать к Офису президента. Дом Зеленского находится в селе Иванковичи.

Ранее сообщалось о том, что рестораторы организовали “летнюю террасу“ у Офиса президента.

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