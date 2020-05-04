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После протеста под КГГА Кличко разрешил продавать кофе на вынос

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Столичным предпринимателям удалось добиться отмены одного из карантинных ограничений, введенных в Киеве.
После протеста под КГГА Кличко разрешил продавать кофе на вынос
© hromadske.ua
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После протеста под КГГА Кличко разрешил продавать кофе на вынос
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В понедельник, 4 мая, под здание Киевской городской государственной администрации на протест вышли предприниматели, работающие в сфере мобильного питания. Они требовали разрешить им работать “на вынос“ во время карантина, пишет hromadske.

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Как сообщается, под зданием КГГА собралась примерно сотня людей, ситуацию контролируют правоохранители.

“Сейчас здесь представители тех предприятий, которые работают в сфере мобильной питания. То есть кофе в пакетах “на вынос“ через окошко“, - рассказал один из митингующих Алексей Бусаев.

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По словам предпринимателя, принимая решение о введение карантина, Кабинет министров сначала запретил работу учреждений мобильного питания, но потом это ограничение убрали. Однако КГГА решила не возобновлять работу этой категории предприятий.

Сообщается, что в КГГА услышали требования протестующих и согласились с ними.

Когда мы вышли, они поняли, что у них есть такой пункт, поэтому они приняли решение и сказали, что “с удовольствием, мы за то, чтобы работал такой бизнес“... Лично сказал Виталий Кличко, - рассказал Алексей Бусаев.

По его словам, столичная власть пообещала сегодня подготовить эти нормы, чтобы уже завтра, 5 мая, бизнес мобильного питания мог начать работать “на вынос“.

Напомним, в воскресенье киевские предприниматели провели митинг против карантинных ограничений. После пикета в городе протестующие приехали к загородному дому Владимира Зеленского.

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Теги: карантин, Киев, Кличко, акция протеста, митинг, предприниматели
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Комментариев (1)
IrenaSH    04.05.2020, 12:48
Оценка:  0
IrenaSH
Теперь Педалик хоть стаканчик кофе сможет на улице перехватить. Не все ж в Велюр ездить...
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