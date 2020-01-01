В Киеве за сутки зафиксировали 48 случаев COVID-19 - Кличко

Один пациент умер, всего в Киеве - 1583 заболевших коронавирусом.

За минувшие сутки в столице лабораторно подтвердили 48 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказала городской голова Киева Виталий Кличко.

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"В столице за прошедшие сутки - еще плюс 48 человек, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. Среди них двое медиков. Один случай - летальный. Сегодня в Киеве уже 1583 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 28 человек умерли", - рассказал он.



Кличко уточнил, что среди заболевших 22 женщины возрастом от 18 до 73 лет, и 22 мужчины от 25 до 81 года. Коронавирус также зафиксировали четырех несовершеннолетних: 13-летней девочки и трех мальчиков - 4, 12 и 16 лет.



8 пациентам понадобилась госпитализация, остальные проходят лечение в домашних условиях под контролем врачей. За прошедшие сутки вылечились 11 жителей столицы.

Напомним, в Украине 12 697 подтвержденных случаев коронавируса.

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