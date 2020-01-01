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В Киеве открылись три рынка

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Еше два столичных рынка откроются завтра.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
РБК-Украина

5 мая в Киеве открылись три продовольственных рынка - “Демеевский“, “Базар на Лесной“и “Маяк“. Об этом в ходе брифинга рассказал городской голова столицы Виталий Кличко.

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Кличко отметил, что Госпотребслужба проверила 37 рынков на соответствие нормам и требованием и ни один из них не смог соблюсти необходимые условия для работы в карантин. Поэтому рынки начинают постепенно открываться только сейчас. 

Со среды, 6 мая, откроются еще два столичных рынка - “Печерский“ и “Владимирский“.

 


Напомним,в Киеве за сутки зафиксировали 48 новых случаев коронавируса.

 

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