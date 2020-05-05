За 5 дней число больных COVID-19 на Одесчине увеличилось почти вдвое
По состоянию на 5 мая коронавирусная болезнь COVID-19 подтверждена у 469 жителей Одесской области.В регионе зафиксировано 3 летальных случая, а 20 человек выздоровели. Об этом сообщили глава Одесской ОГА Максим Куций на своей странице в Facebook.
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Чиновник объяснил, что в Одесской области 174 пациента нуждались в госпитализации, а 295 человек проходят лечение в домашних условиях, под присмотром медиков.
"Как и прогнозировали медики, сейчас идет рост новых случаев. За 5 дней мая количество пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" увеличилось на 192 человека - почти вдвое больше, чем за весь март и апрель", - отметил Куцый.
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Ситуация по районам области выглядит так:
Подольск - 215,
Одесса - 81,
Беляевский район - 65,
Кодымский район - 18,
Килийский район - 15,
Белгород-Днестровский район - 13,
Балтский - 11,
Измаил - 11,
Теплодар - 7,
Овидиопольский район - 7,
Черноморск - 5,
Окнянський район -3,
Раздельнянский район - 3,
Сиротский район - 3,
Ананьевский район - 2,
Ивановский район - 2,
Ширяевский - 2,
Южное - 2,
Арцизский район - 1,
Измаильский район - 1,
Любашевский район - 1,
Тарутинский район - 1.
Напомним, на Винничине от COVID-19 вылечилось рекордное количество людей.
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