За 5 дней число больных COVID-19 на Одесчине увеличилось почти вдвое

За 5 дней мая количество пациентов с коронавирусом увеличилось на 192 человека.

По состоянию на 5 мая коронавирусная болезнь COVID-19 подтверждена у 469 жителей Одесской области.В регионе зафиксировано 3 летальных случая, а 20 человек выздоровели. Об этом сообщили глава Одесской ОГА Максим Куций на своей странице в Facebook.

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Чиновник объяснил, что в Одесской области 174 пациента нуждались в госпитализации, а 295 человек проходят лечение в домашних условиях, под присмотром медиков.

"Как и прогнозировали медики, сейчас идет рост новых случаев. За 5 дней мая количество пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" увеличилось на 192 человека - почти вдвое больше, чем за весь март и апрель", - отметил Куцый.

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Ситуация по районам области выглядит так:



Подольск - 215,

Одесса - 81,

Беляевский район - 65,

Кодымский район - 18,

Килийский район - 15,

Белгород-Днестровский район - 13,

Балтский - 11,

Измаил - 11,

Теплодар - 7,

Овидиопольский район - 7,

Черноморск - 5,

Окнянський район -3,

Раздельнянский район - 3,

Сиротский район - 3,

Ананьевский район - 2,

Ивановский район - 2,

Ширяевский - 2,

Южное - 2,

Арцизский район - 1,

Измаильский район - 1,

Любашевский район - 1,

Тарутинский район - 1.



Напомним, на Винничине от COVID-19 вылечилось рекордное количество людей.

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