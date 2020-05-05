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За 5 дней число больных COVID-19 на Одесчине увеличилось почти вдвое

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За 5 дней мая количество пациентов с коронавирусом увеличилось на 192 человека.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

По состоянию на 5 мая коронавирусная болезнь COVID-19 подтверждена у 469 жителей Одесской области.В регионе зафиксировано 3 летальных случая, а 20 человек выздоровели. Об этом сообщили глава Одесской ОГА Максим Куций на своей странице в Facebook.

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Чиновник объяснил, что в Одесской области 174 пациента нуждались в госпитализации, а 295 человек проходят лечение в домашних условиях, под присмотром медиков.

"Как и прогнозировали медики, сейчас идет рост новых случаев. За 5 дней мая количество пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" увеличилось на 192 человека - почти вдвое больше, чем за весь март и апрель", - отметил Куцый.

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Ситуация по районам области выглядит так: 

Подольск - 215, 
Одесса - 81, 
Беляевский район - 65, 
Кодымский район - 18, 
Килийский район - 15, 
Белгород-Днестровский район - 13, 
Балтский - 11, 
Измаил - 11, 
Теплодар - 7, 
Овидиопольский район - 7, 
Черноморск - 5, 
Окнянський район -3,
Раздельнянский район - 3, 
Сиротский район - 3, 
Ананьевский район - 2, 
Ивановский район - 2,
Ширяевский - 2, 
Южное - 2, 
Арцизский район - 1, 
Измаильский район - 1, 
Любашевский район - 1, 
Тарутинский район - 1.

Напомним, на Винничине от COVID-19 вылечилось рекордное количество людей.

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Комментариев (1)
realМовчанюк    05.05.2020, 14:37
Оценка:  0
realМовчанюк
Всё больше и больше "пандемия" похожа на большую афёру - гриппом болели, болеют и болеть будут, как бы его не называли - "испанка", ...уянка и т. п. и в любом случае будет определённое количество трупов; все хотят жить - и люди и бактерии и вирусы, даже молекулы и электроны, так устроена природа!
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