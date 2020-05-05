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В Киеве COVID выявляют у каждого 8, прошедшего ПЦР-тестирование

Комментариев: 2
Кличко рассказал детально о ситуации в Киеве.
Виталий Кличко
Виталий Кличко
kiev.klichko.org

Из общего числа всех отобранных у киевлян образцов для ПЦР-тестов коронавирус подтвердился примерно у 12%. Фактически, болен каждый восьмой, прошедший тестирование. 

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

В Киеве продолжают работать мобильные бригады медиков, которые выезжают к людям на забор образцов для ПЦР-тестов. Сегодня в столице таких 28 бригад. За минувшие сутки совершили забор материала у более 260 киевлян, - сказал Кличко.

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Столичный градоначальник отметил, что всего мобильные бригады отобрали более семи тысяч образцов биоматериала у киевлян с подозрением на коронавирус, то есть почти половину от общего количества протестированных киевлян. Биоматериалы исследуют в четырех лабораториях Киева.

Из всех отобранных образцов положительный результат дают примерно 12% сделанных тестов. Сегодня тестов в столице пока хватает. Но, как говорили раньше, мы ожидаем следующую партию, - сказал Кличко.

Напомним, по данным на вторник, 5 мая, в Киеве лабораторно подтверждено 1583 случая заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в Печерском (336) и Дарницком (261) районах. В остальных районах столицы - менее 200 случаев инфицирования коронавирусом.

 

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Теги: коронавирус, Киев, ПЦР-тест, Кличко
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Комментариев (2)
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knev    05.05.2020, 14:35
Оценка:  0
knev
У меня то же есть ковид-20 Потому что я периодически пью лемон напиток ем чеснок репчатый лук сырую капусту сырую морковку сырые яблоки купаюсь в холодной воде А вечером под одеялом ем солёную сельдь
Noblesse_obliger    05.05.2020, 14:14
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Может это такие китайские тесты,как и всё что они клепают,а наши закупают???
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