В Киеве задержали иностранца с противотанковым гранатометом

Мужчину с РПГ-22 увидели возле посольства Испании.

Иностранца с противотанковым гранатометом РПГ-22 обнаружил военнослужащий Национальной Гвардии, который патрулировал территорию возле посольства Испании. Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

Читай также: Скандал в Одессе: Патрульные расстреляли пса в городском парке

Сержант Станислав Волохович увидел выходящего из дома напротив мужчину, в руках у которого был предмет, внешне похожий на РПГ-22. Мужчина положил тубус на заднее сидения своего авто и снова вернулся в здание. Нацгвардеец сообщил об этом своему руководству. Прибывшие на место полицейские и взрывотехники обнаружили в авто гранатомет РПГ-22. Иностранец, который спрятал оружие в автомобиле задержан до выяснения обстоятельств.

Пресс-служба НГ



Напомним, проникнувший на танкер в Одессе ранил полицейского ножом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.