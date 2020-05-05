Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве задержали иностранца с противотанковым гранатометом

Комментариев: 0
Мужчину с РПГ-22 увидели возле посольства Испании.
Нацгвардеец обнаружил мужчину с гранатометом
Нацгвардеец обнаружил мужчину с гранатометом
Пресс-служба НГ

Иностранца с противотанковым гранатометом РПГ-22 обнаружил военнослужащий Национальной Гвардии, который патрулировал территорию возле посольства Испании. Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

Читай также: Скандал в Одессе: Патрульные расстреляли пса в городском парке

Сержант Станислав Волохович увидел выходящего из дома напротив мужчину, в руках у которого был предмет, внешне похожий на РПГ-22. Мужчина положил тубус на заднее сидения своего авто и снова вернулся в здание. Нацгвардеец сообщил об этом своему руководству. Прибывшие на место полицейские и взрывотехники обнаружили в авто гранатомет РПГ-22. Иностранец, который спрятал оружие в автомобиле задержан до выяснения обстоятельств. 

 

Пресс-служба НГ

 


Напомним, проникнувший на танкер в Одессе ранил полицейского ножом.

 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
shk67    05.05.2020, 19:14
Оценка:  0
shk67
Это дипломная работа на тему "Хороший кацап-мертвый кацап".
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь