В Киеве воздух очистился, но не по всем параметрам

В воздухе снизилось количество диоксида азота, диоксида серы и взвешенных веществ, но некоторые другие показатели не изменились.

Воздух в Киеве стал чище, чем месяц назад pixabay.com

В Киеве содержание вредных веществ в воздухе заметно снизилось по сравнению с прошлой неделей, но не по всем параметрам. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского во вторник, 5 мая.

"По сравнению с предыдущей неделей, в воздухе города снизилось среднесуточное содержание диоксида азота, диоксида серы и взвешенных веществ, содержание формальдегида и оксида углерода - не изменилось", - сказано в сообщении.

С 28 апреля по 4 мая в воздухе столицы выявлено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

взвешенных веществ (пыль) - в 1,2-1,4 раза на проспекте Победы, Бессарабской площади и улице Александра Довженко;

диоксида серы - в 2,0 раза на Демеевской площади и проспекте Победы; в 1,3-1,7 раза - на всех других постах города, за исключением проспекта Науки, 37 (возле метеоплощадки обсерватории)

диоксида азота - в 5,2-7,6 раза на проспекте Победы, улице Инженера Бородина, Демеевской и Бессарабской площадях; в 4,5-4,9 раза - на Оболонском проспекте, бульваре Вацлава Гавела; в 2,5-3,8 раза - на других постах города, за исключением проспекта Науки;

формальдегида - в 3,1-3,2 раза на проспектах Победы и Оболонском; в 2,6-2,8 раза - на всех других постах города, за исключением проспекта Науки.

При этом всего на 11 стационарных постах обсерватории за этот период было проанализировано 767 проб воздуха.

Ранее после периода смога в Киеве Укргидрометцентр заявил, что воздух в Киеве вернулся в норму. Уровень радиации в норме, дым от пожаров в Чернобыле рассеялся. Жителям столицы разрешили открывать окна.

Но уже 24 апреля воздух Киева снова стал самым грязным в мире. Украинскую столицу в рейтинге городов с самым грязным воздухом опережают только города Индии и Непала.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet