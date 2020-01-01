В Киеве подскочило количество заболевших COVID-19

Мэр Киева озвучил новые данные по коронавирусу в столице.

За минувшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 68 жителей Киева. Всего в столице 1651 активных случаев. Об этом городской голова Киева Виталий Кличко сообщил в ходе ежедневного онлайн-брифинга 6 мая.

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“Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 68 людей.Трое из них - медики. На сегодня в столице уже 1651 подтвержденный случай заболевания COVID-19“, - проинформировал мэр.



Болезнь выявили у 21 женщин возрастом от 23 до 76 ле, и у 45 мужчин от 19 до 76 лет. Коронавирус также подтвердили у двух несовершеннолетних: 4-летней девочки, и 5-летнего мальчика.



В Киево-Печерской Лавре зафиксировали 17 новых случаев COVID-19.





Напомним, в Киеве коронавирус выявляют у каждого 8, прошедшего ПЦР-тестирование.

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