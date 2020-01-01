COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города
В столице резко возросло число зараженных коронавируной инфекцией.
По данным на среду, 6 мая, в Киеве лабораторно подтвержден 1651 случай заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в Печерском (359) и Дарницком (278) районах. В остальных районах столицы - менее 200 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.
Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:
- Печерский район – 359
- Дарницкий район – 278
- Соломенский район – 158
- Днепровский район – 150
- Голосеевский район – 149
- Деснянский район – 142
- Шевченковский район – 123
- Оболонский район – 116
- Святошинский район – 97
- Подольский район – 79
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 13 184 случаев коронавируса. За сутки заразились 487 человек.
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