COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

В столице резко возросло число зараженных коронавируной инфекцией.

По данным на среду, 6 мая, в Киеве лабораторно подтвержден 1651 случай заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в Печерском (359) и Дарницком (278) районах. В остальных районах столицы - менее 200 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

Печерский район – 359

Дарницкий район – 278

Соломенский район – 158

Днепровский район – 150

Голосеевский район – 149

Деснянский район – 142

Шевченковский район – 123

Оболонский район – 116

Святошинский район – 97

Подольский район – 79

Карта распространения коронавируса в столице t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 13 184 случаев коронавируса. За сутки заразились 487 человек.

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