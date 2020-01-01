В Киеве полицейские накрыли еще один салон азартных игр

Игорное заведение находилось в Голосеевском районе.

В Киеве полицейские закрыли салон азартных игр на Голосеевском проспекте. В середине помещения и у входа осуществлялось видеонаблюдение, с помощью которого сотрудник заведения запускал клиентов по звонку. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читай также: В Кривом Роге подростки разгромили магазин после отказа продать алкоголь

Во время обыска силовики обнаружили и изъяли двенадцать комплектов для игорного бизнеса - мониторы, процессоры, а также игральные столы.

“Начато уголовное производство по части первой статьи 203-2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины Санкция статьи предусматривает штраф до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Для наложения ареста на изъятое имущество мы подали согласованное с процессуальными руководителями ходатайство в Голосеевский районный суд“, - рассказал начальник Голосеевского отделения полиции Александр Цыганенко.

Напомним, ранее под Киевом застрелился коп после того, как совершил ДТП без жертв. Полицейский выстрелил себе в рот из травматического пистолета и скончался от полученного ранения.

Читай также: Вели себя неадекватно: В Бердянске пьяные женщины избили копов

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.