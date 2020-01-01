На Киев идет сильный ливень: Коммунальщики вывели на улицы мотопомпы

Согласно прогнозу до утра 7 мая в столице может выпасть месячная норма осадков, что грозит подтоплением отдельных улиц.

Украинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Киеве и Киевской области из-за сильных дождей 6 и 7 мая. В “Киевавтодоре“ решили подстраховаться и заблаговременно вывести на улицы технику для откачки воды в самых проблемных местах. Об этом сообщает пресс-служба дорожного ведомства.

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“После нескольких засушливых месяцев, май пришел с ливнями. Гидрометеоцентр предупреждает о сильных дождях 6 и 7 мая. Интенсивные осадки прогнозируют с вечера 6 мая до утра 7 мая. Менее чем за 12 часов возможно выпадение от 15 до 49 мм осадков, что почти равняется месячной норме осадков“, - говорится в сообщении.

В “Киевавтодоре“ добавили, что на места, которые могут подтапливаться, специальные бригады выезжают заранее до начала осадков. Сейчас уже началась работа у станции метро “Левобережная“.

У предприятия имеется 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В частности, гидроэлеваторы, мотопомпы, гидромонитры, насосные станции.

Напомним, в понедельник на Киев обрушился мощный ливень с градом. Из-за обильных осадков некоторые улицы столицы оказались подтоплены.

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