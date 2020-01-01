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Мужчина спрыгнул в Днепр с пешеходного моста в Киеве: Его спасли

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Мужчина пытался свести счеты с жизньюо из-за личных трудностей.
Полицейские спасли мужчину
Полицейские спасли мужчину
Полиция Киева

Сотрудники речной полиции Киева спасли мужчину, который спрыгнул с пешеходного моста в Днепр, пытаясь совершить самоубийство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Очевидцы сообщили в полицию о том, что мужчина спрыгнул с моста в Днепр. Оперативно прибывшие на вызов сотрудники столичной речной полиции успели спасти человека и оказали ему первую помощь на служебном катере. 

34-летнего мужчину госпитализирован, его состояние стабильное. Он рассказал правоохранителям, что пытался окончить жизнь самоубийством из-за личных трудностей.

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