Двое полицейских, СБУшник и двое гражданских промышляли вымогательством.

В Киеве во время спецоперации накрыли банду рэкетиров в погонах

В Киеве во время спецоперации накрыли банду рэкетиров в погонах

В среду, 6 мая, прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками Главного управления Национальной полиции в Киевской области и Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и области проведена масштабная спецоперация по задержанию участников организованной группы в составе 5 человек, которые занимались вымогательством денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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Установлено, что в состав банды входили два действующих сотрудника Национальной полиции Украины, сотрудник Службы безопасности Украины и еще два сообщника.

По версии следствия, двое из участников банды подыскивали жертв и передавали информацию своим приспешникам. Те, в свою очередь, используя профессиональные навыки и возможности, отслеживали “будущих потерпевших“, изучали их образ жизни и похищали с целью принуждения отдать денежные средства.

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После похищения преступники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и угрожая оружием и применяя физическую силу, требовали и заставляли жертв отдавать все до последней копейки.

В настоящее время известно о завладении денежными средствами на общую сумму 175 тысяч долларов США.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства преступников правоохранителями выявлено и изъято: денежные средства, мобильные телефоны, номерные знаки “прикрытия“, которые использовались во время наблюдения за пострадавшими, оружие и боеприпасы, черновые записи, средства обездвиживания, наркотические вещества.

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Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), ч. 3 ст. 146 (похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Участникам банды грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 6 мая сотрудники контрразведки СБУ задержали жителя Луганской области, который по заданию российских спецслужб собирал секретную информацию о перспективных украинских военных разработках в сфере ракетостроения.

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