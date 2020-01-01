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В Киеве десятки домов остались без холодной воды: Детали

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Холодное водоснабжение отключено из-за аварии.
Ремонт трубопровода в Киеве
Ремонт трубопровода в Киеве
vodokanal.kiev.ua

В Киеве 6 мая случился прорыв водопроводных сетей на Кловском спуске, из-за аварии без холодной воды остались семь домов и поликлиника. Водоснабжение прекратилось и на других улицах. По данным на утро 7 мая холодной воды в Киеве нет в 36 домах. Об этом говорится на сайте КП “Киевводоканал“. 

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“Ремонтные бригады “Киевводоканала“ уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений. Ориентировочный срок выполнения работ - 1 сутки. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить водоснабжение как можно скорее“, - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 7 мая временно отсутствует холодное водоснабжение по адресам:

  • ул. Рабочая, дома с №1 по №35
  • ул. Кулибина, 14

Напомним, ранее Кличко заявил, что канализация в столице не обновлялась десятилетиями. Мэр отметил, что под Киевом находятся 800 километров канализации, которая не справляется с дождями. 

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Теги: Киев, Холодная вода, Авария, Ремонт, Водоснабжение
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