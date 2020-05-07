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В Киеве мужчина оскорблял, унижал и угрожал убить собственную мать

Комментариев: 1
Мужчину арестовали на 3 месяца за психологическое насилие над родным человеком.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Киевская местная прокуратура № 3 поддержала государственное обвинение в уголовном деле в отношении 37-летнего мужчины, который систематически совершал психологическое насилие в отношении своей матери. Мужчину посадили на 3 месяца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. 

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“Установлено, что сын систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою мать, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой, за что неоднократно привлекался к административной ответственности. Однако наложенные административные санкции не повлияли на мужчину и не изменили его поведение в отношении матери“, - говорится в сообщении.

Деснянский районным суд города Киева признал его виновным в совершении домашнего насилия и приговорил к 3 месяцам ареста по статье 126-1 УКУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине заработал чат-бот для противодействия домашнему насилию. Чат-бот разработали в Министерстве внутренних дел Украины. 

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Теги: Киев, Домашнее насилие, Прокуратура, Мужчина, Мать
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    07.05.2020, 12:55
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Воспитывать нужно когда поперек лавки лежит, а не вдоль. И один. Тут еще надо разобраться кто его таким воспитал. Не мать ли? Или это врожденный дефект, который проглядели родители и учителя.
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