В Киеве мужчина оскорблял, унижал и угрожал убить собственную мать

Мужчину арестовали на 3 месяца за психологическое насилие над родным человеком.

Киевская местная прокуратура № 3 поддержала государственное обвинение в уголовном деле в отношении 37-летнего мужчины, который систематически совершал психологическое насилие в отношении своей матери. Мужчину посадили на 3 месяца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Читай также: В Германии появился телефон доверия для мужчин

“Установлено, что сын систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою мать, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой, за что неоднократно привлекался к административной ответственности. Однако наложенные административные санкции не повлияли на мужчину и не изменили его поведение в отношении матери“, - говорится в сообщении.

Деснянский районным суд города Киева признал его виновным в совершении домашнего насилия и приговорил к 3 месяцам ареста по статье 126-1 УКУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине заработал чат-бот для противодействия домашнему насилию. Чат-бот разработали в Министерстве внутренних дел Украины.

Читай также: Социологи выяснили уровень депрессии украинцев, сидящих на карантине

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.