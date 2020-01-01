В Киеве иностранец грабил аптеки, распыляя слезоточивый газ

Иностранный гражданин жил в Чернигове, а в столицу приезжал "на охоту".

В Киеве полицейские задержали иностранца, подозреваемого в нападениях на столичные аптеки и кредитные учреждения. Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции.

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По информации правоохранителей, в конце марта в Днепровское управление полиции поступило сообщение о разбойном нападении на аптеку. Неизвестный в маске зашел в помещение и распылил в лицо фармацевту слезоточивый газ, после чего завладел выручкой из кассы и скрылся.

Через некоторое время полиции стало известно, что по аналогичной схеме незнакомец в маске и с газовым баллончиком ограбил учреждения по выдаче кредитных средств на улице Андрея Малышко и в Дарницком районе, завладев почти 40 тысячами гривен.

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Правоохранители допросили потерпевших и свидетелей событий, провели осмотр мест преступлений, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали действия правонарушителя в момент нападений. На основе полученной информации оперативники установили личность злоумышленника и при силовой поддержке сотрудников полиции особого назначения №1 задержали подозреваемого при попытке ограбить аптеку на улице Миропольской.

Во время поверхностного осмотра у мужчины обнаружили и изъяли около тысячи гривен, которую он успел забрать из кассы аптеки. Задержанным оказался гражданин соседней страны, 1985 года рождения. Перед каждым преступлением он приезжал в Киев из Чернигова, где в последнее время жил с семьей. Кроме того, он арендовал помещение в городе Бровары, откуда выезжал на “охоту“ в столицу.

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Следователи начали досудебное расследование уголовных производств по ч. 3 ст. 187 (разбой), по ч. 3 ст. 15 и по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. За эти действия ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве во время спецоперации накрыли банду рэкетиров в погонах. Двое полицейских, СБУшник и двое гражданских промышляли вымогательством.

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