В Киеве за сутки COVID обнаружили у 46 человек: скончались трое

Появилась свежая статистика.

По данным на утро пятницы, 8 мая, в столице количество заболевших коронавирусом достигло 1721 человека. За минувшие сутки инфекция Covid-19 была выявлена у 46 пациентов.

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Об этом в ходе ежедневного онлайн-брифинга 8 мая заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Столичный градоначальник отметил, что впервые за время пандемии коронавируса в Киеве зафиксировано три летальных случая.

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Лабораторно были подтверждены 46 новых случаев, среди которых один медик. 32 человека умерли. Заболели 12 женщин, возрастом от 26 до 81 года, а также три девочки - двое 8 и одна 13 лет. Также заболели 21 мужчин от 31 до 79 лет, а также 4 мальчика - 9 месяцев, 4,7 и 9 лет. В столичные больницы были госпитализированы 20 пациентов, остальные лечатся дома.

Напомним, по состоянию на 9:00 8 мая в Украине 14195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случая.

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