COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

За сутки в столице подтверждено 46 новых случаев инфицирования коронавирусом.

По данным на пятницу, 8 мая, в Киеве лабораторно подтвержден 1721 случай заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в Печерском (362) и Дарницком (293) районах. В остальных районах столицы - менее 200 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

Печерский район – 362

Дарницкий район – 293

Соломенский район – 165

Деснянский район – 161

Голосеевский район – 154

Днепровский район – 154

Шевченковский район – 130

Оболонский район – 120

Святошинский район – 103

Подольский район – 79

Карта распространения коронавируса в столице t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 14 195 случай коронавируса. За сутки заразились 504 человека.

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