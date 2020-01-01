COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города
За сутки в столице подтверждено 46 новых случаев инфицирования коронавирусом.
По данным на пятницу, 8 мая, в Киеве лабораторно подтвержден 1721 случай заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в Печерском (362) и Дарницком (293) районах. В остальных районах столицы - менее 200 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.
Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:
- Печерский район – 362
- Дарницкий район – 293
- Соломенский район – 165
- Деснянский район – 161
- Голосеевский район – 154
- Днепровский район – 154
- Шевченковский район – 130
- Оболонский район – 120
- Святошинский район – 103
- Подольский район – 79
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 14 195 случай коронавируса. За сутки заразились 504 человека.
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