С 12 мая в Киеве начнут отключать горячую воду

Отключения связывают с плановыми испытаниями гидравлических теплосетей.

С 12 мая в столице начнут проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые являются необходимой частью подготовки их к работе зимой. В связи с этим в домах будет отсутствовать горячее водоснабжение. Об этом сегодня заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

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“Мы должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Однако, учитывая карантин и пребывания многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведения. Учитывая первый этап ослабления карантина и необходимость полноценной технической подготовки сетей, мы начинаем процесс гидравлических испытаний“, - пояснил заместитель председателя КГГА.

По словам Пантелеева, на каждом отдельном участке гидравлические испытания будут длиться около двух недель. На это время тепловые пункты будут отключать, а подача горячего водоснабжения временно прекращается.

Мы понимаем, что отсутствие горячей воды - это дискомфорт и просим прощения у киевлян за это. Однако другого способа подготовки сетей централизованной системы теплоснабжения, которая работает в столице, нет. Просим с пониманием отнестись к этому шагу, - добавил Пантелеев.

Напомним, ранее в Киеве десятки домов остались без холодной воды. Холодное водоснабжение отключено из-за аварии.

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