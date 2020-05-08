7 мая в Киеве выпало рекордное количество осадков в истории

После дождика в четверг исторический рекорд для этого дня был побит вдвое.

В четверг, 7 мая, в Киеве выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений с 1891 года. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Так, на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 24 мм осадков. По данным обсерватории, это вдвое больше, чем это было 7 мая во 1908 году.

“Дождливый май начал ликвидировать недобор осадков, который проходил в столице с июня прошлого года“, - говорится в сообщении.

Напомним, март в Украине оказался самым теплым за все время наблюдений. Среднемесячная температура в марте превысила норму на 3-7,4 градусов, из-за чего начало весны стало рекордно теплым.

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