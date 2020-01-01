Дубинский намерен баллотироваться в мэры Киева

Нардеп подтвердил информацию.

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Александр Дубинский намерен баллотироваться на пост мэра Киева.

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Об этом сам нардеп сообщил в комментарии Стране.

Дубинский отметил, что будет участвовать во внутрипартийных праймериз на пост мэра столицы.

По словам Дубинского, выборы в Киеве - это "стратегически важная точка", которая должна показать штабам "Слуги народа" в других регионах страны серьезность намеренный партии и правила поведения с местными элитами.

Обсуждается проведение праймериз, на которых будет определен кандидат с наибольшими шансами на победу на этих выборах. Сама инициатива уже исходит из Офиса президента. Когда они будут объявлены, я приму в них участие. Однако последнее слово будет за президентом Зеленским, и я считаю это абсолютно логичным и правильным. Хотеть могут многие, но он определит самого достойного, - сказал Дубинский.

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Нардеп отметил, что кандидат в мэры Киева, должен также возглавить всю кампанию "Слуги народа" в столице, поскольку городской глава без "своего" большинства в КГГА не будет серьезным игроком.

Между тем, Дубинский заявил, что если партия его не выдвинет в мэры, то участвовать в выборах он не будет.

Напомним, народный депутат от партии “Слуга народа” Александр Дубинский во время общенационального карантина несколько раз посещал бизнес-центр “Миллениум”, где находится офис олигарха Игоря Коломойского.

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