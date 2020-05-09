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В парк Вечной Славы пришел мужчина в пилотке СССР, - СМИ

Комментариев: 9
Полиция пыталась составить протокол.
Конфликт длился недолго
Конфликт длился недолго
скриншот

В субботу, 9 мая, в столичной парк Вечной Славы пришел мужчина средних лет в пилотке СССР. 

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Об этом сообщает Громадське из места событий.

По данным журналистов, к мужчине подошла полиция и попросила снять пилотку. Также патрульные попросили отдать головной убор для составления протокола. Между тем, мужчина наотрез отказался отдавать головной убор.

Удалось заснять на видео инцидент.

Напомним, у Парка Славы в Киеве задержали парня, который пришел возложить цветы. У еще двоих человек обнаружили ножи и газовые баллончики типа "Кобра", но их задерживать не стали, а просто не пропустили.

 

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Теги: стычка, полиция, Киев
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Комментариев (9)
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CrespoxUA    09.05.2020, 16:43
Оценка:  -25
CrespoxUA
Потомки гитлеровцев,а так же их преданных посипак-лизунов,полицаев и недовоякив залУПЫ,не могут простить победителям что те в 1945-м опустили в кал их проигравших"дидов".Пото му и боятся всего что связано с победителями.
ЗаелоПластинку    09.05.2020, 16:50
Оценка:  +3
ЗаелоПластинку
Антибес, ты свой фашизм головного мозга так и не вылечил? Ты утром утверждал, что он у тебя не проходит. Почему теперь перестал?
ЗаелоПластинку    09.05.2020, 16:52
Оценка:  +4
ЗаелоПластинку
Это правда, что у вас за каждый пост 9 мая доплата? Ты так активизировался сегодня. Уже на 5 аккаунт перепрыгнул, если я точно помню
krolikoff_net    09.05.2020, 16:40
Оценка:  +1
krolikoff_net
Мужик наверное рейхстаг брал в свои 45 лет
ЗаелоПластинку    09.05.2020, 16:33
Оценка:  +3
ЗаелоПластинку
Интересно, сколько он получил за это, так же как таксисты, которые за лошарика флажки возили или дешевле продался?
i-Вес    09.05.2020, 16:13
Оценка:  -23
i-Вес
Форма победителей до сих пор вызывает у фашистов страх.

Всех нормальных людей - с Днем Победы над нацизмом!
meglj    09.05.2020, 16:18
Оценка:  -4
meglj
Черти ладана боятся
krolikoff_net    09.05.2020, 16:38
Оценка:  +3
krolikoff_net
Нацизм до сих пор не победили, он на россии прекрасно живет в виде государственной идеологии.
meglj    09.05.2020, 16:43
Оценка:  -4
meglj
ДЕБИЛИЗМ до сих пор не победили !
КОГДА МЫ ЕДИНЫ МЫ НЕПОБЕДИМЫ
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