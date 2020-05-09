В парк Вечной Славы пришел мужчина в пилотке СССР, - СМИ

Полиция пыталась составить протокол.

В субботу, 9 мая, в столичной парк Вечной Славы пришел мужчина средних лет в пилотке СССР.

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Об этом сообщает Громадське из места событий.

По данным журналистов, к мужчине подошла полиция и попросила снять пилотку. Также патрульные попросили отдать головной убор для составления протокола. Между тем, мужчина наотрез отказался отдавать головной убор.

Удалось заснять на видео инцидент.

На акцію до Дня перемоги над нацизмом у Києві чоловік прийшов у пілотці СРСР — поліція попросила зняти її та віддати для складання протоколу. Але чоловік відмовився віддавати головний убір pic.twitter.com/UeAhUxWqwz — hromadske (@HromadskeUA) May 9, 2020

Напомним, у Парка Славы в Киеве задержали парня, который пришел возложить цветы. У еще двоих человек обнаружили ножи и газовые баллончики типа "Кобра", но их задерживать не стали, а просто не пропустили.

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