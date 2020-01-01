COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города
За сутки в столице подтверждено 66 новых случаев инфицирования коронавирусом.
По данным на понедельник, 11 мая, в Киеве лабораторно подтвержден 1871 случай заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в Печерском (382) и Дарницком (321) районах. В остальных районах столицы - менее 200 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.
Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:
- Печерский район – 382
- Дарницкий район – 321
- Деснянский район – 184
- Соломенский район – 174
- Днепровский район – 166
- Голосеевский район – 159
- Шевченковский район – 134
- Оболонский район – 141
- Святошинский район – 117
- Подольский район – 93
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине снизилось количество новых случаев COVID-19. В Украине наименьшее количество заболевших коронавирусом за четверо суток. Умерли уже более 400 человек.
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