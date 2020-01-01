COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

За сутки в столице подтверждено 66 новых случаев инфицирования коронавирусом.

По данным на понедельник, 11 мая, в Киеве лабораторно подтвержден 1871 случай заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в Печерском (382) и Дарницком (321) районах. В остальных районах столицы - менее 200 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

Печерский район – 382

Дарницкий район – 321

Деснянский район – 184

Соломенский район – 174

Днепровский район – 166

Голосеевский район – 159

Шевченковский район – 134

Оболонский район – 141

Святошинский район – 117

Подольский район – 93

Карта распространения коронавируса в столице t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине снизилось количество новых случаев COVID-19. В Украине наименьшее количество заболевших коронавирусом за четверо суток. Умерли уже более 400 человек.

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