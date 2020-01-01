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В Киеве могут ужесточить карантинные меры

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Кличко предупредил о росте заболевших коронавирусом.
В Киеве могут усилить карантин
В Киеве могут усилить карантин
EPA/UPG

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности усиления карантинных мер в столице. Он отметил, что усиление может произойти в случае роста динамики заболевания COVID-19. Об этом он написал у себя в Telegram-канале

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“Ситуация на самом деле непростая. Особенно - накануне дня, когда мы собираемся вводить послабление ограничительных мер. И, если динамика заболевания так будет расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин“, - заявил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки в столице подтверждено 66 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в столице инфицировано 1871 человек.

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Теги: Кличко, Карантин, Столица, Меры, Усиление
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