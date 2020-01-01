В Киеве грозят ужесточить карантин

Киев стал лидером в Украине по числу новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Власти грозят ужесточить карантин.

Власти Киева ужесточат карантин, если динамика заболевания коронавирусом будет расти. Об этом в понедельник, 11 мая, заявил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

"Можно не верить в опасность и рассказывать, что это, мол, - мифы... Но ситуация на самом деле непростая. Особенно – накануне дня, когда мы собираемся вводить послабление ограничительных мер. И, если динамика заболевания будет так расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин", - говорится в сообщении.

Такое заявление он сделал после того, как за сутки в Киеве выявили 66 новых случаев коронавируса.

За сутки коронавирус обнаружен у 32 женщин в возрасте от 27 до 79 лет, 29 мужчин в возрасте от 28 до 84 лет, 2 девочек в возрасте 1 и 3 лет и 3 мальчиков в возрасте 4, 12, 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов.

Как известно, с сегодняшнего дня в Украине начали смягчать карантинные ограничения. В частности, разрешено гулять в парках и на детских площадках. Возобновляют работу ряд видов деятельности.

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