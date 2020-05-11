В Киеве на Трухановом острове люди начали загорать и ловить рыбу
Большинство пренебрегает карантинными мерами.
В столице сегодня, 11 мая, в первый день ослабления карантина на Трухановом острове наблюдается большое количество народа. Об этом сообщает ресурс Страна.ua.
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Как сообщается, некоторые решили искупаться, а некоторые просто загорают и ловят рыбу. Многие отдыхающие не носят медицинские маски, дистанцию никто не соблюдает, однако на пляже компании расположились так, чтобы быть на значительном расстоянии друг от друга.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве открылся Ботанический сад. Жителям столицы разрешили гулять в саду на Печерске.
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