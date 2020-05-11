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В Киеве на Трухановом острове люди начали загорать и ловить рыбу

Комментариев: 2
Большинство пренебрегает карантинными мерами.
Отдыхающие на Трухановом острове
Отдыхающие на Трухановом острове
strana.ua

В столице сегодня, 11 мая, в первый день ослабления карантина на Трухановом острове наблюдается большое количество народа. Об этом сообщает ресурс Страна.ua

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Как сообщается, некоторые решили искупаться, а некоторые просто загорают и ловят рыбу. Многие отдыхающие не носят медицинские маски, дистанцию никто не соблюдает, однако на пляже компании расположились так, чтобы быть на значительном расстоянии друг от друга.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве открылся Ботанический сад. Жителям столицы разрешили гулять в саду на Печерске.

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Теги: Киев, Столица, Труханов остров, Люди, Отдых
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Комментариев (2)
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Иван    11.05.2020, 16:39
Оценка:  0
Иван
Я предстовляю, теперь следы на лицах на лице от масок будут )
Иван    11.05.2020, 16:39
Оценка:  0
Иван
Я предстовляю, теперь следы на лицах на лице от масок будут )
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