Киев на две недели останется без горячей воды: Список улиц

Горячую воду в столице начнут отключать с 12 мая.

Со вторника, 12 мая, в столице начинаются плановые гидравлические испытания теплосетей. Поэтому жители десятков домов в Киеве останутся без горячей воды. В первую очередь отключения коснутся жителей Оболони, Куреневки и Минского массива. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Как сообщается, испытания будут проводиться поэтапно в каждой зоне всех теплоисточников - в соответствии с утвержденным графиком. Предполагается, что на каждом отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель.

С 12 по 25 мая без горячей воды останутся следующие улицы:

улица Коноплянская;

улица Резервная;

улица Озерная;

улица Богатырская;

улица Бережанская;

улица Приречная;

улица Северная;

улица Полярная;

улица Кондратюка;

улица Калнышевского;

улица Вышгородская;

улица Попова;

улица Автозаводская;

улица Макеевская;

Минское шоссе;

улица Шахтерская;

улица Дегтяренко;

улица Вербовая;

улица Приозерная;

проспект Героев Сталинграда;

Оболонский проспект.

Напомним, ранее сообщалось что, с 12 мая в Киеве начнут отключать горячую воду. Отключения связывают с плановыми испытаниями гидравлических теплосетей.

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