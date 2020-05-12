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Киев на две недели останется без горячей воды: Список улиц

Комментариев: 2
Горячую воду в столице начнут отключать с 12 мая.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
depositphotos.com

Со вторника, 12 мая, в столице начинаются плановые гидравлические испытания теплосетей. Поэтому жители десятков домов в Киеве останутся без горячей воды. В первую очередь отключения коснутся жителей Оболони, Куреневки и Минского массива. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. 

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Как сообщается, испытания будут проводиться поэтапно в каждой зоне всех теплоисточников - в соответствии с утвержденным графиком. Предполагается, что на каждом отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель.

С 12 по 25 мая без горячей воды останутся следующие улицы:

  • улица Коноплянская;
  • улица Резервная;
  • улица Озерная;
  • улица Богатырская;
  • улица Бережанская;
  • улица Приречная;
  • улица Северная;
  • улица Полярная;
  • улица Кондратюка;
  • улица Калнышевского;
  • улица Вышгородская;
  • улица Попова;
  • улица Автозаводская;
  • улица Макеевская;
  • Минское шоссе;
  • улица Шахтерская;
  • улица Дегтяренко;
  • улица Вербовая;
  • улица Приозерная;
  • проспект Героев Сталинграда;
  • Оболонский проспект.

Напомним, ранее сообщалось что, с 12 мая в Киеве начнут отключать горячую воду. Отключения связывают с плановыми испытаниями гидравлических теплосетей. 

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Теги: Киев, Столица, Горячая вода, Отключение, КГГА, Список, Улицы
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Комментариев (2)
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Потому_что    12.05.2020, 10:43
Оценка:  0
Потому_что
Как всегда включат в сентябре месяце.
Noblesse_obliger    12.05.2020, 10:01
Оценка:  +2
Noblesse_obliger
Ну педалик балабол,как же карантин и без отключения горячей воды,в какой стране Европы есть такое???
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