Киев на две недели останется без горячей воды: Список улиц
Со вторника, 12 мая, в столице начинаются плановые гидравлические испытания теплосетей. Поэтому жители десятков домов в Киеве останутся без горячей воды. В первую очередь отключения коснутся жителей Оболони, Куреневки и Минского массива. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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Как сообщается, испытания будут проводиться поэтапно в каждой зоне всех теплоисточников - в соответствии с утвержденным графиком. Предполагается, что на каждом отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель.
С 12 по 25 мая без горячей воды останутся следующие улицы:
- улица Коноплянская;
- улица Резервная;
- улица Озерная;
- улица Богатырская;
- улица Бережанская;
- улица Приречная;
- улица Северная;
- улица Полярная;
- улица Кондратюка;
- улица Калнышевского;
- улица Вышгородская;
- улица Попова;
- улица Автозаводская;
- улица Макеевская;
- Минское шоссе;
- улица Шахтерская;
- улица Дегтяренко;
- улица Вербовая;
- улица Приозерная;
- проспект Героев Сталинграда;
- Оболонский проспект.
Напомним, ранее сообщалось что, с 12 мая в Киеве начнут отключать горячую воду. Отключения связывают с плановыми испытаниями гидравлических теплосетей.
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