COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

За сутки в столице подтверждено 59 новых случаев инфицирования коронавирусом.

По данным на вторник, 12 мая, в Киеве лабораторно подтверждено 1930 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в Печерском (387) и Дарницком (332) районах. В остальных районах столицы - менее 200 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

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Как сообщается, количество инфицированных за сутки выросло на 59 человек. Один случай - летальный. За минувшие сутки вирус обнаружили у 14 медиков.

За сутки заболели:

33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет;

22 мужчины от 25 до 82 лет;

1 девочка в возрасте 3 месяца и 3 мальчика в возрасте 10, 11 и 12 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Несмотря на выходные, Государственным учреждением “Киевский городской лабораторный центр Украины“ за три дня исследовано 2242 образцов биоматериалов. За весь период центр исследовал почти 16 000 ПЦР-тестов. Всего в Киеве исследовано 35 500 тестов на коронавирус, - сказано в сообщении.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

Печерский район – 387

Дарницкий район – 332

Деснянский район – 188

Соломенский район – 178

Днепровский район – 174

Голосеевский район – 163

Оболонский район – 149

Шевченковский район – 139

Святошинский район – 122

Подольский район – 98

Карта распространения коронавируса в столице t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 16 023 случая коронавируса. За сутки заразилось 375 человек.

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