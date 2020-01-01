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COVID-19 в Киеве: Обновленные данные о заболевших в каждом районе города

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За сутки в столице подтверждено 59 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

По данным на вторник, 12 мая, в Киеве лабораторно подтверждено 1930 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в Печерском (387) и Дарницком (332) районах. В остальных районах столицы - менее 200 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале

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Как сообщается, количество инфицированных за сутки выросло на 59 человек. Один случай - летальный. За минувшие сутки вирус обнаружили у 14 медиков.

За сутки заболели:

  • 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет;
  • 22 мужчины от 25 до 82 лет;
  • 1 девочка в возрасте 3 месяца и 3 мальчика в возрасте 10, 11 и 12 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Несмотря на выходные, Государственным учреждением “Киевский городской лабораторный центр Украины“ за три дня исследовано 2242 образцов биоматериалов. За весь период центр исследовал почти 16 000 ПЦР-тестов. Всего в Киеве исследовано 35 500 тестов на коронавирус, - сказано в сообщении.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

  • Печерский район – 387
  • Дарницкий район – 332
  • Деснянский район – 188
  • Соломенский район – 178
  • Днепровский район – 174
  • Голосеевский район – 163
  • Оболонский район – 149
  • Шевченковский район – 139
  • Святошинский район – 122
  • Подольский район – 98

Карта распространения коронавируса в столице
Карта распространения коронавируса в столице
t.me/Виталий Кличко

Число инфицированных в столице
Число инфицированных в столице
t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 16 023 случая коронавируса. За сутки заразилось 375 человек. 

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Теги: Киев, Коронавирус, Эпидемия, Районы, Статистика, Данные
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