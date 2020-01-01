При резком ухудшении ситуации вернемся к ограничениям, - Кличко

Мэр Киева рассказал об этапах выхода из карантина.

С 12 мая власти Киева ввели первый этап ослабления карантинных ограничений, однако карантин снова усилят, если в столице будет наблюдаться негативная динамика распространения коронавируса. Об этом на онлайн-брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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"С сегодняшнего дня в столице начали первый этап ослабления ограничений. Работают магазины площадью до 300 квадратных метров, парикмахерские и салоны красоты, летние террасы кафе и ресторанов, небольшие производства, некоторые другие учреждения, о которых мы говорили. Открылись также 27 продовольственных рынков. Я хочу подчеркнуть, что для работы всех предприятий прописан четкий регламент и правила безопасности. Соблюдать которые должны все без исключения", - отметил мэр.



Кличко отметил, что ограничения в столице будут снимать постепенно.



"Чтобы понимать, где у нас основные риски и где могут быть вспышки заболевания. Первый этап - это тест на то, готовы ли мы жить по правилам. И я никого не пугаю. Но, если за неделю у нас ситуация резко ухудшится, - другого выхода, как вернуться к ограничениям у нас не будет. Да, кое-кто, конечно, может игнорировать все. И те, кто сейчас пренебрегает правилами и говорят о мировом заговоре, будут совсем по-другому вести себя в инфекционных отделениях! И будут тоже предъявлять претензии. - Уже о том, что им не оказали помощь", - рассказал он.

Напомним, за минувшие сутки в столице подтверждено 59 новых случаев коронавируса.

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