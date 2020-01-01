В киевский суд подали иск против Китая и властей Украины из-за COVID-19

У властей Китая и Украины требуют моральную компенсацию из-за пандемии.

Общественная организация подала иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК) против руководства Китайской Народной Республики, а также украинских властей из-за бездеятельности, которая привела к эпидемии COVID-19 в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

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Истцом выступила общественная организация, которая вписала в иск 9 требований. Истцами в иске выступают государственный совет КНР, Офис президента Украины, Кабинет министров, Министерство здравоохранения , Министерство социальной политики, СБУ, Офис генпрокурора, экс-премьер Алексей Гончарук, бывшие главы МОЗ Зоряна Скалецкая и Илья Емец, а также 48 нардепов, входящих в состав бюджетного и здравоохранительного комитетов Верховной Рады.



"В общем иск содержит 9 требований, среди которых - обязать правительство КНР выплатить все гражданско-правовые убытки и реституции, установленные нормами международного права; обязать КМУ разработать и выполнить соответствующие государственные целевые программы и санитарно-противоэпидемические правила и нормы на выполнение закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", а Минздрав - обеспечить проведение комплексных клинических испытаний лекарственных средств и экспертизы материалов клинических испытаний с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19", - отметили в пресс-службе суда.

Напомним,премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина вошла подготовленной в коронавирусный кризис.

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