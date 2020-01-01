Общественный транспорт Киева до 22 мая будет возить по спецбилетам

Столичные власти пока не намерены отменять карантинные ограничения на транспорте.

Снимать ограничения на работу общественного транспорта в Киеве еще рано. Отмена карантинных ограничений будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга во вторник, 12 мая.

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“В последние дни имеем не оптимистичную динамику заболевания. Только в воскресенье - 66 подтвержденных случаев, сегодня - 59. Поэтому расслабляться рано. И рано снимать ограничения на работу общественного транспорта. Он пока продолжит перевозить пассажиров по спецбилетам. До 22 мая точно“, - рассказал Кличко.

Столичный градоначальник отметил, что с 12 мая город увеличил количество маршрутов наземного общественного транспорта. Так, запустили дополнительные маршруты из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.

В режиме спецрейсов будут курсировать некоторые автобусные маршруты. Проезд в транспорте пока возможен только при наличии спецбилета и средств индивидуальной защиты.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что текущие показатели заболеваемости коронавирусом позволяют рассматривать следующие этапы смягчения карантина.

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