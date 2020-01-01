В Киеве напали на медицинский центр

Инцидент произошел на улице Победы.

9 мая трое мужчин напали на медицинский центр в Киеве и ограбили его сотрудников. Преступников задержали по “горячим следам“. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

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Установлено, что воры зашли в здание медцентра на улице Победы и, угрожая применить насилие, похитили телефоны и личные вещи двух сотрудниц учреждения. Они также забрали официальные печати и штампы медицинского центра.



“Благодаря слаженной работе правоохранителей нападающих удалось задержать в тот же день. При личном обыске у мужчин обнаружили мобильные телефоны, печати и деньги“, - отметили в прокуратуре..



Обоим фигурантам предъявили подозрение по ч. 3 ст. 187 и ч. 1 ст. 357 УКУ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца. Следствие продолжается.

Напомним, в Киеве ограбили нардепа Савченко.

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