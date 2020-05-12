В Киеве постепенно очищается воздух

До сих пор фиксируется превышение допустимых концентраций отдельных веществ, но в целом состояние воздуха в столице улучшается.



Воздух в Киеве постепенно очищается, по сравнению с предыдущей неделей снизилось среднесуточное содержание всех загрязняющих примесей. Об этом 12 мая Воздух в Киеве постепенно очищается, по сравнению с предыдущей неделей снизилось среднесуточное содержание всех загрязняющих примесей. Об этом 12 мая сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Так, наиболее заметно снизился уровень диоксида азота, диоксида серы и формальдегида.

"В течение недели, из-за циклонического характера погоды, уровень загрязнения воздуха в городе постепенно снижался. <...> При этом надо учесть, что в связи с длительными выходными количество транспорта на дорогах Киева уменьшилась и это, вместе с дождливой погодой, способствовало снижению загрязнения воздуха", - отметили в обсерватории.

Подчеркивается, что с 5 по 11 мая специалисты отобрали и проанализировали 957 проб воздуха в столице. При этом зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

- взвешенных веществ (пыль) - в 1,2 раза на Бессарабской площади; - диоксида серы - в 1,4-1,5 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы, улице Александра Довженко; в 1,0-1,2 раза - на всех постах города, исключая проспект Науки, 37; - диоксида серы - в 1,4-1,5 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы, улице Александра Довженко; в 1,0-1,2 раза - на всех постах города, исключая проспект Науки, 37; - оксида углерода - в 1,1 раза на проспекте Победы; - диоксида азота - в 5,2-5,9 раза на улице инженера Бородина, проспекте Победы, Бессарабской площади; в 4,2-5,0 раза - на Демеевской площади и Оболонском проспекте; в 2,2-3,7 раза - на других постах города, исключая проспект Науки. - диоксида азота - в 5,2-5,9 раза на улице инженера Бородина, проспекте Победы, Бессарабской площади; в 4,2-5,0 раза - на Демеевской площади и Оболонском проспекте; в 2,2-3,7 раза - на других постах города, исключая проспект Науки. - формальдегида - в 2,5 раза на проспекте Победы; в 1,9-2,3 раза на Бессарабской и Демеевской площадях, на улицах Александра Довженко, Попудренко, Оболонском проспекте, бульваре Вацлава Гавела; на проспекте Науки среднесуточное содержание достигало 1,0 ГДКс.д.

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