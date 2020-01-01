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В Киеве заработали 29 рынков: Список и ограничения

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Посетители и продавцы рынков должны пользоваться средствами индивидуальной защиты.
В Киеве заработали 29 рынков: Список и ограничения
В Киеве заработали 29 рынков: Список и ограничения
Вики

В Киеве 29 агропродовольственных рынков получили разрешение на работу в среду, 13 мая. Об этом сообщает КГГА. 

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“На рынках должны быть обеспечены масочный режим, дистанционная термометрия на входе, недопуск лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции между торговыми местами и посетителями, дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа“ - говорится в сообщении.

С 13 мая в Киеве могут работать рынки:

  • Феофановский по ул. Заболотного 48-А.
  • Демеевский по ул. Изюмской, 1.
  • Базар на лесной по ул. Попудренко, 65.
  • Владимирский рынок, ул. Антоновича, 115.
  • Печерский рынок, Печерская площадь, 1.
  • Иллис, ул. Чернобыльская, 16/80.
  • Бессарабский рынок, Бессарабская площадь, 2.
  • Левобережный, ул. Сверстюка, 3.
  • Днепровский рынок, ул. Попудренко, 5.
  • рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1.
  • Колибрис, ул. Л. Курбаса, 6.
  • Одесский, проспект Академика Глушкова, 32-38.
  • РынокВыгуровский, ул. Бальзака, 94.
  • Рынок Нивки, ул. Щербакивского, 47.
  • МЧП Забота, ул. Туполева, 13.
  • Борщаговский Рынок Западный, ул. Депутатская, 2.
  • Рынок “Отрадненский“, бульвар В. Гавела, 18.
  • Рынок Лукьяновский, ул. Юрия Ильенко, 1.
  • ООО Фермер - Торг Плюс, ул. Электротехническая, 18
  • Рынок Полесье, ул. Минский, 2-А.
  • Рынок Виноградарь, ул. Василия Порика, 2-А.
  • ООО Агрорынок, ул. Вербицкого, 32.
  • Рынок Днепр,  б-р Кольцова, 12.
  • ЗАО Рынок Лесной, ул. Миропольская, 2.
  • ООО Дарницкий рынок, ул. Сормовская, 15.
  • Рыночный комплекс Соломенский, ул. Соломенская, 24.
  • КП Житний рынок, ул. Верхний Вал, 16.
  • Рынок Позняки, ул. Ревуцкого, 12/1.

Ранее сообщалось о том, что в Украине работают 570 продуктовых рынков. Эти рынки возобновили работу с 1 мая.

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Теги: Киев, рынки, Украина
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