Посетители и продавцы рынков должны пользоваться средствами индивидуальной защиты.

В Киеве заработали 29 рынков: Список и ограничения Вики

В Киеве 29 агропродовольственных рынков получили разрешение на работу в среду, 13 мая. Об этом сообщает КГГА.

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“На рынках должны быть обеспечены масочный режим, дистанционная термометрия на входе, недопуск лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции между торговыми местами и посетителями, дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа“ - говорится в сообщении.

С 13 мая в Киеве могут работать рынки:

Феофановский по ул. Заболотного 48-А.

Демеевский по ул. Изюмской, 1.

Базар на лесной по ул. Попудренко, 65.

Владимирский рынок, ул. Антоновича, 115.

Печерский рынок, Печерская площадь, 1.

Иллис, ул. Чернобыльская, 16/80.

Бессарабский рынок, Бессарабская площадь, 2.

Левобережный, ул. Сверстюка, 3.

Днепровский рынок, ул. Попудренко, 5.

рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1.

Колибрис, ул. Л. Курбаса, 6.

Одесский, проспект Академика Глушкова, 32-38.

РынокВыгуровский, ул. Бальзака, 94.

Рынок Нивки, ул. Щербакивского, 47.

МЧП Забота, ул. Туполева, 13.

Борщаговский Рынок Западный, ул. Депутатская, 2.

Рынок “Отрадненский“, бульвар В. Гавела, 18.

Рынок Лукьяновский, ул. Юрия Ильенко, 1.

ООО Фермер - Торг Плюс, ул. Электротехническая, 18

Рынок Полесье, ул. Минский, 2-А.

Рынок Виноградарь, ул. Василия Порика, 2-А.

ООО Агрорынок, ул. Вербицкого, 32.

Рынок Днепр, б-р Кольцова, 12.

ЗАО Рынок Лесной, ул. Миропольская, 2.

ООО Дарницкий рынок, ул. Сормовская, 15.

Рыночный комплекс Соломенский, ул. Соломенская, 24.

КП Житний рынок, ул. Верхний Вал, 16.

Рынок Позняки, ул. Ревуцкого, 12/1.

Ранее сообщалось о том, что в Украине работают 570 продуктовых рынков. Эти рынки возобновили работу с 1 мая.

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