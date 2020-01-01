В Киеве заработали 29 рынков: Список и ограничения
Посетители и продавцы рынков должны пользоваться средствами индивидуальной защиты.
В Киеве 29 агропродовольственных рынков получили разрешение на работу в среду, 13 мая. Об этом сообщает КГГА.
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“На рынках должны быть обеспечены масочный режим, дистанционная термометрия на входе, недопуск лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции между торговыми местами и посетителями, дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа“ - говорится в сообщении.
С 13 мая в Киеве могут работать рынки:
- Феофановский по ул. Заболотного 48-А.
- Демеевский по ул. Изюмской, 1.
- Базар на лесной по ул. Попудренко, 65.
- Владимирский рынок, ул. Антоновича, 115.
- Печерский рынок, Печерская площадь, 1.
- Иллис, ул. Чернобыльская, 16/80.
- Бессарабский рынок, Бессарабская площадь, 2.
- Левобережный, ул. Сверстюка, 3.
- Днепровский рынок, ул. Попудренко, 5.
- рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1.
- Колибрис, ул. Л. Курбаса, 6.
- Одесский, проспект Академика Глушкова, 32-38.
- РынокВыгуровский, ул. Бальзака, 94.
- Рынок Нивки, ул. Щербакивского, 47.
- МЧП Забота, ул. Туполева, 13.
- Борщаговский Рынок Западный, ул. Депутатская, 2.
- Рынок “Отрадненский“, бульвар В. Гавела, 18.
- Рынок Лукьяновский, ул. Юрия Ильенко, 1.
- ООО Фермер - Торг Плюс, ул. Электротехническая, 18
- Рынок Полесье, ул. Минский, 2-А.
- Рынок Виноградарь, ул. Василия Порика, 2-А.
- ООО Агрорынок, ул. Вербицкого, 32.
- Рынок Днепр, б-р Кольцова, 12.
- ЗАО Рынок Лесной, ул. Миропольская, 2.
- ООО Дарницкий рынок, ул. Сормовская, 15.
- Рыночный комплекс Соломенский, ул. Соломенская, 24.
- КП Житний рынок, ул. Верхний Вал, 16.
- Рынок Позняки, ул. Ревуцкого, 12/1.
Ранее сообщалось о том, что в Украине работают 570 продуктовых рынков. Эти рынки возобновили работу с 1 мая.
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