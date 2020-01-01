Кличко: В Киеве COVID-19 заразились 30 человек, статистика по районам

Еще вчера количество инфицированных равнялось 59.

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили COVID-19, увеличилось на 30 человек. Два человека умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции в среду, 13 мая.

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“Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 30 человек. Среди них - один медик. За прошедшие сутки в Киеве от COVID-19 умерли два человека. Всего за это время - 40 летальных случаев. На сегодня в столице уже 1960 подтвержденных случаев заболевания COVID-19“, - отметил Виталий Кличко.

Так, среди заболевших 7 женщин в возрасте от 21 до 82 лет и три девочки - 8, 9 и 14 лет. Также 9 мужчин от 39 до 81 года и мальчик, которому 13 лет - подытожил мер

По состоянию на 13 мая коронавирусом в столице заболели 30 человек КГГА

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В больницы госпитализированы 5 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего вылечились 169 жителей столицы, - сообщил Виталий Кличко

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Печерском, Дарницком и Деснянском районах столицы.

COVID-19: Статистика по районам Киева на 13 мая КГГА

Ранее сообщалось о том, что 19-летняя пациентка с COVID-19 умерла в Ивано-Франковске.

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