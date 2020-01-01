Киевское метро после карантина: Что изменится

После завершения карантина столичный метрополитен введет новые правила для жителей столицы.

После запуска метрополитена в Киеве будут введены ограничения по допуску пассажиров на станции и в поезда - не более 100 человек. Пассажиры должны соблюдать дистанцию в полтора метра, а также обязательно носить медицинские маски. Об этом рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает “Сегодня“.

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“Пассажиры должны соблюдать дистанцию, носить индивидуальные средства защиты во время поездок, а на станциях должна проводиться регулярная дезинфекция. Мы изучаем, как это делалось в других странах, в частности, в Китае. Думаю, это возможно осуществить и в Киеве. Будет сформирован определенный фильтр, а также допуск на станции ограниченного количества пассажиров. Например, не пускать в вагоны больше 100 человек и контролировать отъезд каждого состава со станции. Все это можно осуществить, если правильно организовать работу“, - рассказал чиновник.

Если учесть, что длина 1 вагона 20 метров, а ширина 2,7 метра, то по озвученным нормам не так уже и много людей поместится в один вагон.

Да, будут проблемы с очередями и с накоплением пассажиров в вагонах. Но технически это все возможно отрегулировать, заранее все объяснив людям, - заявил Рубан.

Он отметил, что смягчение карантина уже показало массу проблем.

Люди уже игнорируют все требования по безопасности, заходят в салоны без масок и без специальных пропусков, которые дают право на проезд. В салоны троллейбусов и трамваев набивалось огромное количество людей! Они просто не понимают, что попадают в зону риска. Нам придется возобновлять работу общественного транспорта так, как это было изначально, с привлечением к дежурствам на входе в транспорт сотрудников полиции. Без ограничительных мероприятий запустить транспорт в безопасном режиме, увы, невозможно, - сказал Рубан.

Напомним, ранее Шмыгаль намекнул, когда в Украине откроется метро. Глава Кабмина выразил надежду, что метрополитен откроется в ближайшее время.

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