Кличко: 22 мая запустим общественный транспорт в обычном режиме

В КГГА планируют с 22 мая отказаться от спецпропусков в наземном общественном транспорте.

Городские власти Киева 22 мая планируют возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме и без спецпропусков. Об этом заявил мер столицы Виталий Кличко во время очередного брифинга в среду, 13 мая.

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“Мы планируем после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Но надо понимать, что остановить общественный транспорт можно в один день. А чтобы полностью восстановить его работу - нужно некоторое время“ - отметил мер.

По словам Кличко, городские власти будут постепенно наращивать количество подвижного состава. Также будут восстановлены маршруты общественного транспорта. В первую очередь будут запущены трамваи и троллейбусы.

Ранее сообщалось о том, что общественный транспорт Киева до 22 мая будет возить по спецбилетам.

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