Кличко просит Кабмин восстановить работу метро 25 мая

Кличко отметил, что "идея спецпропусков для проезда в метро утопическая".

Мер столицы Виталий Кличко просит Кабмин восстановить работу метро с 25 мая. Об этом он заявил во время очередного брифинга в среду, 13 мая.

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“Я обращаюсь с просьбой к правительству - с 25 мая позволить работу метро в столице! Конечно, мы будем учитывать ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится“ - отметил Виталий Кличко.

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Он отметил, что столичная власть не хотела закрывать метро и держала его работу до последнего - пока правительство не приняло решение о приостановке работы метрополитена в нескольких городах.

«Но сегодня, когда все больше людей возвращаются к работе, в городе происходит коллапс. И мы будем настаивать на возобновлении работы метро. По идеи спецпропусков для проезда в метрополитене - она ​​абсолютно утопическая. Мы создадим страшные толпы и будет еще хуже. Поэтому, метро должен открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы. Но, я хочу обратиться и к киевлянам: это не значит, что все должны кататься, как обычно. Здесь наступает и ваша ответственность - за соблюдение дистанции, обязательное наличие маски, перчаток, соблюдение элементарных правил. И проезд в транспорте только на работу, по делам, по необходимости. Безопасность сегодня - превыше всего! » - отметил мэр Киева.

Иначе, подчеркнул Виталий Кличко, состоится инфекционный взрыв. И тогда это будет ответственность самих людей, которые не прислушиваются к призывам и рекомендациям.