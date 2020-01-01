Кличко: В Киеве COVID-19 болеет много детей, виновны родители

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Кличко показал детские больницы, в которых борются с коронавирусом КГГА

Мер столицы Виталий Кличко показал детские больницы, в которых борются с коронавирусом. По состоянию на 13 мая госпитализированы 17 детей. Об этом говорится в сообщении КГГА в среду, 13 мая.

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По словам мера, причина заболеваемости детей состоит в халатности их родителей, которые не соблюдают базовые правила безопасности.

“Отдельно подчеркну: в Киеве болеет много детей - от младенцев до подростков. Причина состоит в небрежности и несоблюдении правил родителями“ - отметил Виталий Кличко.

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По словам мера, в Киеве всего болеют 126 детей, из которых госпитализированы 17.

“Я вчера вечером был в городской детской инфекционной больнице. Так я вам скажу, все боксы в ней заполнены больными детьми и пациентами с подозрением на коронавирус“ - заявил мер.

Виталий Кличко призвал родителей быть ответственными и не вести детей на площадки.

Вы несете ответственность за здоровье своего ребенка. Не будьте легкомысленными - подытожил мер

Кличко также опубликовал соответствующее видео.

Ранее сообщалось о том, что Киеве COVID-19 заразились 30 человек.

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