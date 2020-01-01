В Киеве копы выбили дверь в квартиру, чтобы спасти суицидника

Мужчина пытался убить себя током, опустив электроприбор в наполненную водой ванну.

В Киеве наряд патрульной полиции предотвратил попытку самоубийства, для чего полицейским пришлось выбить дверь в квартиру, где находился желавший свести счеты с жизнью мужчина. Об этом в сети Facebook сообщает пресс-служба МВД.

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“Вчера ночью на службу 102 позвонил житель одного из домов в Соломенском районе столицы и сообщил, что из соседней квартиры длительное время раздаются крики о помощи. Полицейским, которые прибыли по указанному адресу, заявитель рассказал, что в квартире живет пожилая женщина с сыном, который имеет проблемы со здоровьем“, - сообщили в МВД.

Полицейские некоторое время пытались достучаться до жильцов квартиры, но им никто не ответил. Затем инспекторы всё же услышали голос женщины, “неистово просившей о помощи“.

Когда на кону жизнь, времени на размышления остается мало. Поэтому патрульные Вадим Мамчур и Вадим Басенко действовали быстро и решительно. Инспекторы выбили замок и проникли в квартиру, - говорится в сообщении.

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В помещении полицейские обнаружили женщину со следами телесных повреждений. Она рассказала, что в ванной комнате находится ее сын, который пытается совершить самоубийство.

Патрульные обнаружили мужчину с петлей на шее, который набрал полную ванну воды и опустил туда электроприборы. Полицейские обесточили квартиру, не позволив тем самым состояться суициду. Мужчину успокоили и передали врачам, которые приняли решение о госпитализации данного гражданина.

В пресс-службе МВД отдельно подчеркнули, что данный случай – не первый, когда эти инспекторы спасают жизни.

Напомним, в конце апреля киевские копы отговорили молодую девушку от суицида. 18-летняя киевлянка хотела спрыгнуть с моста из-за любовных проблем.

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