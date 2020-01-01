В Киеве произошла стрельба возле храма: есть раненый

Появились первые детали.

В Подольском районе Киева произошла стрельба возле одного из храмов. В результате инцидента был ранен один человек.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По данным полиции, стрельба произошла на автостоянке возле храма на улице Мостицкой.

В результате инцидента на улице Мостицкой получил огнестрельное ранение человек. Пострадавший находится в больнице. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в полиции.

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По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 15; ч. 1 ст. 115 (оконченное покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают лицо, причастное к совершению преступления.

Напомним, киевлянин устроил стрельбу возле магазина в Черкасской области. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них вытащил пистолет и сделал несколько выстрелов, ранив другого в ногу.

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