Криклий отреагировал на инициативу открыть метрополитен 25 мая
Министр инфраструктуры Владислав Криклий не поддержал инициативу открыть метро 25 мая. Он заявил, что в вопросе открытия общественного транспорта должна быть поэтапность, и с решением спешить не стоит. Об этом он рассказал в эфире “Завтрак с 1+1“.
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“Удивляет непоследовательность в определенных этапах. Еще пару дней назад собирался киевский штаб и там сошлись во мнении, что открыть с ограничениями довольно трудно. Подземка, если открывается - то работает полноценно. Конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах довольно трудно“, - сказал Криклий, комментируя просьбу мэра Киева Виталия Кличко открыть метро 25 мая.
По его словам, не стоит спешить с этим решением.
Что касается транспорта вообще, то мы предложили поэтапность. К концу недели Минздрав должен назвать даты, накладываются ли они на эпидемиологическую ситуацию, чтобы, собственно, мы не брали на себя ответственность или риски. Ибо мы эти риски делим с городскими властями, - заявил министр.
Напомним, ранее Кличко попросил Кабмин восстановить работу метро 25 мая. Кличко отметил, что “идея спецпропусков для проезда в метро утопическая“.
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