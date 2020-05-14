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В МОЗ отреагировали на просьбу Кличко запустить метро 25 мая

Комментариев: 2
Степанов ответил, поддерживает ли он инициативу мэра Киева относительно открытия метрополитена.
В Минздраве отреагировали на идею запустить метро 25 мая
В Минздраве отреагировали на идею запустить метро 25 мая
facebook.com/Максим Степанов

Киевский метрополитен сможет начать работу лишь при условии, если город вложится в критерии, необходимые для смягчения карантина. Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что есть Киев уложится в эти критерии, то проблем с открытием метро не возникнет. Об этом министр здравоохранения заявил на брифинге. 

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“Я еще раз хочу подчеркнуть, что нами будут предоставлены конкретные предложения относительно этапов выхода из карантина. Там учтены все без исключения критерии, в том числе, при каких условиях может открываться городской транспорт и метро. Если будет соблюдение этих критерий, то есть город Киев уложится в эти критерии, будет отвечать этим критериям, то мы не видим в этом проблемы“, - заявил Степанов.

Смотреть с 12:20 минуты

Напомним, ранее Кличко попросил Кабмин восстановить работу метро 25 мая. Кличко отметил, что “идея спецпропусков для проезда в метро утопическая“. 

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Теги: МОЗ, Степанов, Метро, Украина, Киев, Кличко
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Комментариев (2)
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za4arovanaj    14.05.2020, 11:28
Оценка:  +1
za4arovanaj
Нашим людям байдуже на правила і порядки...будуть черги..будуть без масок...буде Жах!
za4arovanaj    14.05.2020, 11:27
Оценка:  +1
za4arovanaj
Запуск метро потягне за собою новий спалах віруса!
Ви в час пік в метро їздили???
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