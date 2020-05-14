В МОЗ отреагировали на просьбу Кличко запустить метро 25 мая

Степанов ответил, поддерживает ли он инициативу мэра Киева относительно открытия метрополитена.

Киевский метрополитен сможет начать работу лишь при условии, если город вложится в критерии, необходимые для смягчения карантина. Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что есть Киев уложится в эти критерии, то проблем с открытием метро не возникнет. Об этом министр здравоохранения заявил на брифинге.

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“Я еще раз хочу подчеркнуть, что нами будут предоставлены конкретные предложения относительно этапов выхода из карантина. Там учтены все без исключения критерии, в том числе, при каких условиях может открываться городской транспорт и метро. Если будет соблюдение этих критерий, то есть город Киев уложится в эти критерии, будет отвечать этим критериям, то мы не видим в этом проблемы“, - заявил Степанов.

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Напомним, ранее Кличко попросил Кабмин восстановить работу метро 25 мая. Кличко отметил, что “идея спецпропусков для проезда в метро утопическая“.

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